Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Afganistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afganistan ve Pakistan arasında ilan edilen ateşkes sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Afganistan ve Pakistan'ın; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kardeş ülkeler arasında birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, alınan bu kararın müzakere yoluyla sorunların aşılmasına, kalıcı barışa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
İngilizlerin kabusu Galatasaray

Liverpool şimdi yandı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Ünlü iş kadını cezaevine gönderildi! Suçlamalar ağır
5 üniversiteye rektör ataması

Çok sayıda üniversiteye yeni rektör ataması
İngilizlerin kabusu Galatasaray

Liverpool şimdi yandı
Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı! Çok sayıda koltuğa yeni isim

Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı
HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcıya yeni görev