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Çetin Doğan, Bodrum'daki evine geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af kararının ardından tahliye olan 28 Şubat davası hükümlüsü eski general Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile birlikte Bodrum'daki evine geldi. Doğan, uzun süren hapis ve davalardan sonra evine döndüğünü belirterek, gelecekte huzur içinde olmayı umduklarını söyledi.

Çetin Doğan, Bodrum'daki evine geldi

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af kararının ardından tahliye olan 28 Şubat davası hükümlüsü eski general Çetin Doğan, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine geldi.

İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilen Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile birlikte Bodrum'daki evine geldi. Doğan kendisini poğaçalarla karşılayan komşularına teşekkür etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Çetin Doğan, "3 yıla yakın bir ayrılıktan sonra evimize geldik. Bu yaşta biraz fazla geldi ama ne yapalım? Son 15 yılın yarısı hapishanede yarısı da boş davalarla boğuşmakla geçti. Gönül isterdi ki sevdiklerimizle beraber olalım, bir şeyler yazalım, geleceğe bırakalım. Bu fırsat verilmedi. Eve geldik, ev duruyor" dedi.

Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan ise büyük mücadele verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Çünkü sadece bu 3 sene değil daha önce de Balyoz Davası vardı. Tam 7,5 sene. Biz 15 senedir bu kumpas davaları ile uğraşıyoruz. Bunun tam 7,5 senesi fiilen cezaevi günleri oldu. Onun için ayrı ıstırap, bizim için ayrı. O, dört duvar arasında yakınlarının, sevdiklerinin hasretini çekerken, torunlarının, çocuklarının; biz de dışarıda hem onun hasretini çektik hem de çok büyük mücadeleler verdik. Keşke olmasaydı, keşke daha ferah bir emeklilik yaşasaydık ama inşallah bundan sonra sağlıklarımız izin verirse huzur içinde olmayı düşünüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

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Yorumlar (1)

KENANEVREN:

Allah uzun ömürler versin Çetin paşama

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