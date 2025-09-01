Çeşnigir Köprüsü'nde Tekne Turlarıyla Yeni Bir Turizm Deneyimi

Kırıkkale'de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen Çeşnigir Köprüsü, Kızılırmak üzerindeki tekne turlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bozkırın ortasında eşsiz manzara eşliğinde yapılan turlar, bölge turizmine canlılık katarken ziyaretçilere huzurlu anlar yaşatıyor.

Kırıkkale'de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kızılırmak Nehri üzerine 13. yüzyılda inşa edilen ve Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Mimar Sinan tarafından onarılan Çeşnigir Köprüsü, ihtişamını koruyarak ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan köprü, bozkırın ortasında eşsiz manzarasıyla vatandaşlara hem görsel şölen hem de farklı bir deneyim sunuyor. Son yıllarda özellikle tekne turlarının yoğun ilgi gördüğü bölgede, ziyaretçiler köprünün gölgesinde Kızılırmak'ın serin sularında yaklaşık yarım saatlik yolculuklarla doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Turlara katılan misafirler, bozkırın ortasında kanyon manzarası eşliğinde suyun üzerinde olmanın huzurunu yaşıyor. Yeni evlenen bir çiftin cam seyir terasında davul-zurna eşliğinde çiftetelli oynaması renkli görüntülere sahne olurken, bazı vatandaşlar seyir terasında manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çekerken, bazıları da köprü üzerinde balık tutarak keyifli anlar yaşadı.

Köprü köyü muhtarı Fırat Erdem, "Köyümüz sınırlarında bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale turizmi açısından çok önemli bir değer. Ziyaretçi sayısında ciddi artış var. Özellikle Kızılırmak üzerinde düzenlenen tekne turları, misafirlerimize bozkırın ortasında farklı bir keyif yaşatıyor. Hem köprünün tarihi güzelliğini görüyorlar hem de doğayla iç içe huzurlu bir an geçiriyorlar" dedi.

Erdem, tekne turlarının köy tanıtımına büyük katkı sunduğunu ifade ederek, "Bu yolculuk ziyaretçilere farklı bir deneyim ve huzur veriyor. Tarihi köprünün gölgesinde gerçekleşen turlar turizme canlılık katıyor" diye konuştu.

Ailesiyle tekne turuna çıkan Fatih Dinç de, "Ailemizle birlikte geldik, güzel bir tekne turu yaptık. Manzara çok güzel, herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. Ali Cebeci de, "Çeşnigir Köprüsü tarihi bir eser. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Doğası çok güzel, nezih bir ortam. Hatta denizden daha güzel diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Tarihi mekana Ankara'dan gelen Oğuzhan Öztürk ise, olta ile balık tutmanın eğlenceli olduğunu ifade etti.