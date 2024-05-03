Çeşmeden su içen kedi 'Yıldız' gülümsetti

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde musluktan su içen 'Yıldız' isimli kedi hareketleriyle gülümsetti.

Bahar ayıyla beraber hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği Hatay'da hayvanlar fazlaca su tüketimine ihtiyaç duymaya başladılar. Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Sevda Uras'ın sokaktan sahiplendiği ve 'Yıldız' ismini verdiği kedi de su sorununa çözümüyle gülümsetti. Ailenin moral kaynağı olan 'Yıldız' su ihtiyacını çeşmeden su içerek karşılamaya başladı. Kedinin çeşmeden su içtiği anlar gülümsetirken yürekleri ısıttı.

'Yıldız' ismini verdiği kediyi sokaktan sahiplendiğini dile getiren Sevda Uras, "Sokaktan sahiplendiğimiz kediye Yıldız adını koyduk. Bu gibi sevimli hayvanların bizden istediği 1 kap mama, 1 kap su ve bir tutam sevgi. Bizde bunları verince bir daha bizi terk etmedi" dedi.