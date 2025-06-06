Çeşme Kaymakamı Maraşlı'dan bayramda anlamlı buluşma

Çeşme Kaymakamı Maraşlı'dan bayramda anlamlı buluşma
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Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Kurban Bayramı'nın ilk günü anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Kurban Bayramı'nın ilk günü anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şehit aileleri, gaziler, depremzede vatandaşlar, ilçe protokolü ve siyasi parti temsilcileri, Boyalık Otel'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahvaltı programında konuşan Kaymakam Maraşlı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan büyük depremin ardından yaşanan dayanışmaya dikkat çekti. Maraşlı, "O dönem geçici bir misafirlik gibi görüldü ancak yaşananlar kalıcı bir dönüşüm getirdi. Son yaşanan Çeşme depremiyle birlikte coğrafyamızın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırladık" dedi.

"Birliğimiz en temel değerimiz"

Konuşmasında devlet ve millet birlikteliğinin önemini vurgulayan Maraşlı, "Milletimiz, kederde ve kıvançta bir olmayı her zaman önemsemiştir. Devletimizi ayakta tutan en güçlü unsur da budur. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir güç bizi zayıflatamaz" dedi.

Ayrıca deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik yeniden yapılaşma sürecinin devam ettiğini belirten Kaymakam Maraşlı, devletin tüm imkanlarıyla bölge halkının yanında olduğunu söyledi.

"Bayram acıyla anılmasın"

Kurban Bayramı dolayısıyla seyahate çıkan vatandaşlara da seslenen Maraşlı, trafik güvenliğine dikkat çekti. Hız yapılmaması, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Maraşlı, İçişleri Bakanlığı'nın bu dönemde denetimleri artırdığını da hatırlattı.

Program sonunda Kaymakam Maraşlı ve eşi, katılımcıların bayramını tek tek kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajlarını yineledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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