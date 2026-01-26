Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi geçen yılı aştı

Çeşme'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Son yağışların etkisiyle barajdaki doluluk oranı 2025 yılı verilerinin üzerine çıktı.

İZSU tarafından paylaşılan güncel verilere göre, geçtiğimiz yıl aynı tarihte yüzde 21,36 olarak ölçülen su seviyesi, 26 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 21,56 seviyesine yükseldi. Küçük de olsa yaşanan bu artış, yaz aylarında artan nüfus ve su tüketimi göz önüne alındığında Çeşme için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, barajdaki doluluk oranının sürdürülebilir şekilde artabilmesi için yağışların devam etmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, vatandaşlara da su tasarrufu konusunda çağrıda bulunuyor. Özellikle yaz sezonunda ciddi nüfus artışı yaşayan Çeşme'de, mevcut su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiği vurgulanıyor. - İZMİR