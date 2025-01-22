Çeşme'de Sömestr Tatilinde Otel Yoğunluğu
Çeşme'deki oteller, sömestr tatilinde çocuklu aileler için yoğun bir ilgi görüyor. Hafta içi doluluk oranı yüzde 70 iken, hafta sonu yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Çeşme, sunduğu aktiviteler ve konaklama imkanlarıyla her yaştan misafire unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan, Çeşme'deki otellerde sömestr tatilinde yoğunluk yaşandığını açıkladı. Tatil döneminin özellikle çocuklu aileler için cazip bir seçenek olduğunu belirten Tuğgan, sunulan çeşitli aktivitelerle çocukların ve ailelerin keyifli bir tatil geçirdiğini ifade etti.
Sömestr tatili dolayısıyla Çeşme otellerinde hafta içi doluluk oranlarının yüzde 70 civarında seyrettiğini, hafta sonu ise bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiğini aktaran Tuğgan, "Sömestr tatili, özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bir dönem. Yalnızca çocuklara yönelik değil, yetişkinler için de birçok farklı imkan sunuluyor. Termal hizmetlerimiz ve zengin mutfağımızla her yaştan misafirimize hitap ediyoruz. Ancak sömestr döneminin teması daha çok çocuklara yönelik oluyor" dedi.
Tuğgan, sömestr tatilinde Çeşme'nin misafirlerine sunduğu imkanların hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir tatil deneyimi yaşattığını belirterek, "Çeşme, tatilciler için dört mevsim cazip bir destinasyon. Çeşme'nin sıcak konukseverliği ve sunduğu imkanlarla her yaştan misafirimiz tatilden mutlu ayrılıyor" diye konuştu. - İZMİR