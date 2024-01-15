Çeşme'de 28 STK, M. Ekrem Oran'ın yeniden aday gösterilmesini istedi
Çeşme'de 28 sivil toplum kuruluşu, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden aday gösterilmesi çağrısı yaptı. STK temsilcileri, Oran döneminde gerçekleştirilen projelerin başarısını vurgulayarak, kentin gelişimi için bu yönetimin devam etmesinin önemini dile getirdi.
Çeşme'de 28 sivil toplum kuruluşu Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden aday gösterilmesi için açıklama yaptı.
Çeşme'de 28 sivil toplum kuruluşu, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yeniden aday gösterilmesi çağrısı yaptı. STK temsilcileri Çeşme kent meydanının dünya standartlarında düzenlenmesi, Ildırı yolunun açılması, Ilıca Kür Merkezi, Alaçatı Modern Müzesi gibi projelerin Başkan Oran döneminde hayata geçirildiğini vurguladı.
Kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm anlamındaki yükselişine dikkat çeken STK temsilcileri, bu başarılı yönetimin sürmesinin Çeşme'nin gelişimi açısından önemini dile getirerek ortak bir bildiriye de imza attı.
Oran'ın yeniden adaylığına destek veren 28 sivil toplum kuruluşu şunlar:
Çeşme Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı - Deniz Ahilik
Ilıca Kültür Sanat Derneği Başkanı - Gülnaz Ertan
DİSK Emekli-Sen Çeşme Şube Başkanı - İbrahim Tuz
Alaçatı Çeşme Arnavut Kültür Derneği Başkanı - İbrahim Topal
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şube Başkanı - Elif Demirelli
Çorumlular Sosyal Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Çeşme Şube Başkanı - Mehmet Başar
Alaçatı Spor Kulübü Başkanı - Fevzi Özkan
Çeşme Kültür Sanat Derneği Başkanı - Arda Gönül
Çeşme Romanlar ve Kültür Derneği Başkanı - Kemal Hüner
Türk Anneler Derneği Çeşme Şube Başkanı - Suzan Çırağ
Amasyalılar Derneği Çeşme Şube Başkanı - Sefa Atasoy
Çeşme Emekliler Yardımlaşma Dayanışma Eğitimi Sanatı Destekleme Derneği Başkanı - Şükran Tiryaki
Çeşme Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanı - Ahmet Dağaşan
Çeşme Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili - Abdulkerim Kalkan
Çeşme Ağrılılar Derneği Başkanı - Hudeyda Polat
Çeşme Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı - Yasemin Ahilik
Çeşme Alaçatı Deniz Kara Avcıları Atıcıları Derneği Başkanı - Cem Bora
Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği Başkan Vekili - Orhan Belge
İzmir Yerel Tohum Derneği Başkanı - Selma Ay
Çeşme Emniyeti Güçlendirme Derneği Başkanı - Murat Erdoğan
Çeşme Motorsiklet Kulübü Başkanı - Murathan Baykal Küçükbaran
Alaçatı Turizm Derneği Başkanı - Kerem Ünsal
Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği Başkanı - Mehmet Bahçevan
Çeşme Yelken Kulübü Başkanı - Tolga Yağlı
Çeşme Afyonlular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı - Münür Özer