Haberler

Çermik'teki Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Çermik'teki Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayırseverler, 82 okulda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulundu. İstanbul Çermikliler Derneği aracılığıyla gerçekleştirilen bu destek, eğitim-öğretim dönemi için önemli bir katkı sağladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayırseverler, 82 okuldaki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Hayırseverler, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte İstanbul Çermikliler Derneğine katkılarını iletti. Dernek, hayırseverlerin sağladığı maddi katkıyla okul çantası ve kırtasiye malzemesi alarak Çermik'teki 82 okulda eğitim gören öğrencilere dağıttı. Dernek Başkanı Sabri Akay, hayırseverlere teşekkür ederken, öğrencilere başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı

Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.