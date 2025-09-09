Çermik'teki Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayırseverler, 82 okulda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulundu. İstanbul Çermikliler Derneği aracılığıyla gerçekleştirilen bu destek, eğitim-öğretim dönemi için önemli bir katkı sağladı.
Hayırseverler, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte İstanbul Çermikliler Derneğine katkılarını iletti. Dernek, hayırseverlerin sağladığı maddi katkıyla okul çantası ve kırtasiye malzemesi alarak Çermik'teki 82 okulda eğitim gören öğrencilere dağıttı. Dernek Başkanı Sabri Akay, hayırseverlere teşekkür ederken, öğrencilere başarılar diledi. - DİYARBAKIR
