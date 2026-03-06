Haberler

Çermik'te Ramazan ayı etkinliği

Çermik'te Ramazan ayı etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Şehit Ömer Yaman Ortaokulunda Ramazan ayı etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Şehit Ömer Yaman Ortaokulunda Ramazan ayı etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının Milli Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin oluşturduğu koro, defler eşliğinde seçilen ilahileri seslendirdi. Manevi duyguların yüksek olduğu etkinlik etkinliği izleyen aileler tarafından takdirle karşılandı. Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sedat Çınar, "Gençlerimizin manevi değerlerimizden uzaklaştığı bu dönemde, Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu anlamlı proje sayesinde öğrencilerimize köklü geleneklerimizi ve inancımızın güzelliklerini hatırlatmanın huzurunu yaşıyoruz. Yıllar sonra 'Nerede o eski Ramazanlar' diyebileceğimiz, maneviyatı bol bir Ramazan yaşamanın mutluluğunu hep birlikte hissediyoruz. Biz eğitimcilerin amacı sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bu değerleri yaşayarak hissetmelerini sağlamaktır. Bu kıymetli etkinliğin hazırlanmasında büyük bir özveriyle çalışan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve heyecanlarıyla etkinliğe renk katan öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayının başta öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere, tüm İslam alemi için birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
İspanya'dan Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili bomba açıklama: Bilgiyi biz sağladık

Türkiye'ye düşen füze için İspanya'dan gündem yaratacak açıklama
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım