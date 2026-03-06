Çermik'te Ramazan ayı etkinliği

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Şehit Ömer Yaman Ortaokulunda Ramazan ayı etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının Milli Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin oluşturduğu koro, defler eşliğinde seçilen ilahileri seslendirdi. Manevi duyguların yüksek olduğu etkinlik etkinliği izleyen aileler tarafından takdirle karşılandı. Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sedat Çınar, "Gençlerimizin manevi değerlerimizden uzaklaştığı bu dönemde, Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu anlamlı proje sayesinde öğrencilerimize köklü geleneklerimizi ve inancımızın güzelliklerini hatırlatmanın huzurunu yaşıyoruz. Yıllar sonra 'Nerede o eski Ramazanlar' diyebileceğimiz, maneviyatı bol bir Ramazan yaşamanın mutluluğunu hep birlikte hissediyoruz. Biz eğitimcilerin amacı sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bu değerleri yaşayarak hissetmelerini sağlamaktır. Bu kıymetli etkinliğin hazırlanmasında büyük bir özveriyle çalışan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve heyecanlarıyla etkinliğe renk katan öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayının başta öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere, tüm İslam alemi için birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

