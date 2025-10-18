Çermik'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ayakkabı Yardımı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi. Çüngüş, Çermikliler Derneği, hayırseverlerden aldığı desteklerle bu yardımı sağladı ve yardımların devam edeceğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel