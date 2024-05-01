Diyarbakır'da 4-6 yaş grubundaki öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçme programı düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4-6 yaş grubundaki 15 öğrenci için Kur-an'ı Kerim'e geçme programı düzenledi.

Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı merkez ve Hz. Hamza 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören 15 öğrenci için, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Konferans Salonunda, Kur'an-ı Kerime geçme merasimi düzenlendi. Programda minik öğrencilerin Kur'an tilaveti, dua ve ilahi dinletisi ile semazen gösterisi beğeni topladı.

Programa katılan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, 4-6 Yaş Kur'an Kursularının önemi üzerine katılımcılara hitapta bulundu. Müftü Kızılarslan, minik öğrencilere taç giydirip, kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti. - DİYARBAKIR