Çermik'te cami-gençlik buluşması

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazında gerçekleştirilen cami-gençlik buluşmasına Çermik Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Program, namaz sonrası yapılan tesbihat ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın sohbeti ile devam etti ve çorba ikramıyla sona erdi.

Cami-gençlik buluşması kapsamında, Çermik Fen lisesi öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Hz. Hüseyin Camisinde Sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Sabah namazını mütakiben yapılan tesbihat ve gerçekleştirilen Kur'an- Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın sohbette bulunduğu program, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

