Çermik'te cami-gençlik buluşması
Cami-gençlik buluşması kapsamında, Çermik Fen lisesi öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Hz. Hüseyin Camisinde Sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Sabah namazını mütakiben yapılan tesbihat ve gerçekleştirilen Kur'an- Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın sohbette bulunduğu program, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel