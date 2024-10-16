Çermik Fen Lisesi'nde Üzümlü Bulamaç Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik Fen Lisesinde "Yurdumun Değerleri Projesi" çerçevesinde 3'üncü bulamaç etkinliği düzenlendi.

Çermik Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından 2 yıl önce başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen bulamaç etkinliği yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte yapılan üzüm bulamaçları öğrenci, öğretmen ve davetlilere dağıtıldı. Okul Müdürü Hamza Dalkılıç, bu yıl ikincisini düzenledikleri bulamaç etkinliğindeki amaçlarının ilçede yetişen üzüm şerbetinin ve bağların tanıtılması yönünde farkındalık sağlayarak kültürü sürdürmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe Kaymakam Adem Karataş, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR