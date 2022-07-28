Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Vatandaşlarla Buluştu Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuru Sokak’ta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuru Sokak'ta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuru Sokak'ta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Akay, "Periyodik aralıklarla Belediye Hizmet Binamızda İletişim Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Halk Günü etkinliğimizi bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde Kuru Sokak Parkı'nda yaptık. Vatandaşlarımızın isteklerini, sıkıntılarını, fikirlerini dinledik. Karşılıklı sohbet edip, fikir alış-verişinde bulunduk. Dile getirdikleri sorunları çözmeye gayret gösteriyoruz" dedi. ANKA / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Vahap Akay Yerel Haberler

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