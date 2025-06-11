Cep Telefonu ve Dizüstü Bilgisayar Bataryalarındaki Yangın Riski

Cep Telefonu ve Dizüstü Bilgisayar Bataryalarındaki Yangın Riski
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik destek uzmanı, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlarda kullanılan bataryaların yangın riski taşıdığını belirtti. Yanlış şarj aleti kullanımı, aşırı ısınma, fiziksel hasar ve kalitesiz batarya tercihleri yangın nedenleri arasında. Yangın durumunda uzman, olaya müdahaleden ziyade uzaklaşmayı öneriyor.

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazda kullanılan bataryalar, ciddi bir yangın riski taşıyor. Batarya yangınlarının çok hızlı yayıldığını belirten teknik destek uzmanı, yanlış şarj aleti kullanımı, aşırı ısınma, fiziksel hasar, kalitesiz batarya tercihleri ve tam dolu bataryaların uzun süre şarjda bırakılmasının yangın nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından olan akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir elektronik cihazlarda kullanılan bataryalar, güvenlik riski oluşturmaya devam ediyor. Batarya yangınlarının sıradan yangınlara göre çok daha hızlı yayıldığını belirten teknik destek uzmanı Soner Manisalı, böyle bir durumda müdahale etmeye çalışmak yerine olay yerinden uzaklaşmanın daha güvenli olduğunu söyledi.

"Bazı bataryalar tepkiye girer ve şişer"

Yaklaşık 15 yıldır teknik destek alanında çalışan Soner Manisalı, özellikle lityum iyon bataryaların kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Manisalı, "Öncelikle böyle bir durumda evinizde, ofisinizde gerekli ekipmanlarınız, özel yangın söndürme tüpleriniz yoksa mümkün olduğu kadar profesyonel destek alın. Çünkü batarya yangınları çok hızlı yayılır. Mümkün olduğu kadar olay yerini ve sevdiklerinizi oradan tahliye edin. Bazı bataryalar tepkiye girer ve şişer, buradan anlayabilirsiniz ama bu her zaman olan bir durum değildir. Düşük kaliteli bataryalar genelde daha sık gözlemlediğimiz bataryalardır" dedi.

"Dolu bir bataryayı fazla şarjda tutmanız bu riski artırır"

Telefon veya elektronik cihazlardaki bataryaların patlama veya reaksiyona girme riskini azaltma konusuna değinen Manisalı, "Doğru şarj aleti kullanımı. Kalitesiz şarj aletleriyle şarj ettiğinizde bunu sık sık yaşayabilirsiniz ya da bu risk çoğalır. Bunun dışında saklama şartları, hava sıcaklığı ve şarj döngüsü dediğimiz dolu bir bataryayı fazla şarjda tutmanız bu riski artırır. Fiziksel hasarlar, kalitesiz bataryalar, doğru şarj edilmemesi ve hava sıcaklığı da batarya yangınlarının sebeplerindendir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor

Dünya Bankası tahminini yükseltti, Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.