Cep Telefonu ve Dizüstü Bilgisayar Bataryalarındaki Yangın Riski

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazda kullanılan bataryalar, ciddi bir yangın riski taşıyor. Batarya yangınlarının çok hızlı yayıldığını belirten teknik destek uzmanı, yanlış şarj aleti kullanımı, aşırı ısınma, fiziksel hasar, kalitesiz batarya tercihleri ve tam dolu bataryaların uzun süre şarjda bırakılmasının yangın nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından olan akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir elektronik cihazlarda kullanılan bataryalar, güvenlik riski oluşturmaya devam ediyor. Batarya yangınlarının sıradan yangınlara göre çok daha hızlı yayıldığını belirten teknik destek uzmanı Soner Manisalı, böyle bir durumda müdahale etmeye çalışmak yerine olay yerinden uzaklaşmanın daha güvenli olduğunu söyledi.

"Bazı bataryalar tepkiye girer ve şişer"

Yaklaşık 15 yıldır teknik destek alanında çalışan Soner Manisalı, özellikle lityum iyon bataryaların kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Manisalı, "Öncelikle böyle bir durumda evinizde, ofisinizde gerekli ekipmanlarınız, özel yangın söndürme tüpleriniz yoksa mümkün olduğu kadar profesyonel destek alın. Çünkü batarya yangınları çok hızlı yayılır. Mümkün olduğu kadar olay yerini ve sevdiklerinizi oradan tahliye edin. Bazı bataryalar tepkiye girer ve şişer, buradan anlayabilirsiniz ama bu her zaman olan bir durum değildir. Düşük kaliteli bataryalar genelde daha sık gözlemlediğimiz bataryalardır" dedi.

"Dolu bir bataryayı fazla şarjda tutmanız bu riski artırır"

Telefon veya elektronik cihazlardaki bataryaların patlama veya reaksiyona girme riskini azaltma konusuna değinen Manisalı, "Doğru şarj aleti kullanımı. Kalitesiz şarj aletleriyle şarj ettiğinizde bunu sık sık yaşayabilirsiniz ya da bu risk çoğalır. Bunun dışında saklama şartları, hava sıcaklığı ve şarj döngüsü dediğimiz dolu bir bataryayı fazla şarjda tutmanız bu riski artırır. Fiziksel hasarlar, kalitesiz bataryalar, doğru şarj edilmemesi ve hava sıcaklığı da batarya yangınlarının sebeplerindendir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ