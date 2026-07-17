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ABD ordusundan İran'a yönelik yeni saldırı dalgası

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılar kapsamında yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı.

ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM İran'a yönelik saldırıların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılar, Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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