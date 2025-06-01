Cennet Tepesi'nde Gün Batımı ve Dev Türk Bayrağı Manzarası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı, gün batımında Ayvalık Adaları manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Cennet Tepesi'nde dalgalanan dev Türk bayrağı, akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte eşsiz bir manzara sundu. Gün batımıyla birlikte kızıllığa bürünen gökyüzü ve Ayvalık Adaları'nın siluetiyle birleşen bayrak görüntüsü, İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgiyle izlediği bu anlar, izleyenlere görsel şölen yaşattı. - BALIKESİR