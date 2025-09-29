Haberler

Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan Beşiktaş'ta Konser Verecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk halk müziğinin iki eğlenceli ismi Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, 3 Ekim Cuma günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konser, zengin repertuvarıyla önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

(İSTANBUL)- Türk halk müziğinin iki ismi Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, 3 Ekim Cuma günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Türk halk müziğinin usta isimleri Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun Eski Açık Tribünü'nde (Deniz tarafı) müzikseverlerle buluşacak. Alacanta Production organizasyonuyla düzenlenecek olan konser, hem müzik hem de kültür dünyası için önemli buluşma olarak niteleniyor.

Konserin açılışında, Erkan Akalın, Burak Aykaç ve Ayhan Aydın'dan oluşan Aşk-ı Muhabbet üçlüsü sahne alacak. Gecede, Anadolu'nun sevilen türkülerinden deyişlerine, uzun havalardan ustaların özgün eserlerine kadar uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek.

Cengiz Özkan, aşkı, ayrılığı, umudu ve direnişi dile getirirken; Erdal Erzincan, bağlamasıyla Anadolu'nun kadim hikayelerini modern bir tınıyla yorumlayacak.

Kaynak: ANKA / Yerel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

Düğünü karıştıran tartışma! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.