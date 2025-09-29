Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan Beşiktaş'ta Konser Verecek

(İSTANBUL)- Türk halk müziğinin iki ismi Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, 3 Ekim Cuma günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Türk halk müziğinin usta isimleri Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun Eski Açık Tribünü'nde (Deniz tarafı) müzikseverlerle buluşacak. Alacanta Production organizasyonuyla düzenlenecek olan konser, hem müzik hem de kültür dünyası için önemli buluşma olarak niteleniyor.

Konserin açılışında, Erkan Akalın, Burak Aykaç ve Ayhan Aydın'dan oluşan Aşk-ı Muhabbet üçlüsü sahne alacak. Gecede, Anadolu'nun sevilen türkülerinden deyişlerine, uzun havalardan ustaların özgün eserlerine kadar uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek.

Cengiz Özkan, aşkı, ayrılığı, umudu ve direnişi dile getirirken; Erdal Erzincan, bağlamasıyla Anadolu'nun kadim hikayelerini modern bir tınıyla yorumlayacak.