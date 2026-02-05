Haberler

İlk Cemre Ramazan'ın ilk günü düşecek

İlk Cemre Ramazan'ın ilk günü düşecek
Güncelleme:
Baharın müjdecisi olarak bilinen cemre, 9 Şubat'ta havaya, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığını ve tarım ile hayvancılık için önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Baharın müjdecisi olarak bilinen cemre, Ramazan'ın ilk gününde havaya düşecek.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre, Ramazan'ın ilk günü 9 Şubat'ta hava düşecek. Ardından 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek olan cemre ile birlikte havalar ısınmaya başlayacak.

Cemre nedir?

Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
