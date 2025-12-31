İş İnsanı Cemil Demirel bu kez çocukların içini ısıttı

Kayseri ve bölgesinde hayırseverliği ile tanınan İş İnsanı Cemil Demirel, bu kez de minik bedenli öğrencilerin yüreklerini ısıttı. Demirel, Pınarbaşı İlçesinin kırsal mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık mont hediye etti.

Kayseri'nin tanınmış isimlerinden iş insanı Cemil Demirel, sosyal sorumluluk projesine bir imza daha attı ve Pınarbaşı ilçesinin merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına kışlık mont hediye etti. Çocukların sevincinin her şeyin üstünde olduğunu ifade eden İş insanı Cemil Demirel, "Böylesine güzel bir çalışmaya vesile olmak benim ve ailem için güzel bir duygu. Burada el uzattığımız küçük bedenleri ısıtabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Demirel, ayrıca Atatürk'ün gençler için söylediği "Gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız" sözleriyle de gençlerin önemine vurgu yaptı. Cemil Demirel, "Tüm öğrencilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar; sağlıklı, mutlu huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kışlık mont dağıtımın ardından çocuklar ve aileleri ise yapılan bu anlamlı yardım için iş insanı Cemil Demirel'e teşekkür ederken, sıcak giysilere kavuşan çocukların yüzlerindeki mutluluk ise yapılan bu yardımın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KAYSERİ