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ÇEMATEM: Çocuk ve Ergenlerin Bağımlılık Tedavisinde Yeni Bir Umut

ÇEMATEM: Çocuk ve Ergenlerin Bağımlılık Tedavisinde Yeni Bir Umut
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Sakarya'da faaliyet gösteren Çocuk ve Ergen Arındırma Merkezi (ÇEMATEM), bağımlılık tedavisinde yataklı ve ayaktan rehabilitasyon hizmetleri sunarak çocuk ve ergenlerin sağlığına önemli katkılarda bulunuyor. Uzman ekipler, bireysel ve grup terapileri ile hastaların bağımlılık tedavisine uyumunu artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık iki yıldır çocuk ve ergenlerin bağımlılık tedavisinde önemli bir rol üstlenen ÇEMATEM poliklinik, yataklı tedavi, ayaktan rehabilitasyon ve uzaktan görüntülü değerlendirme hizmetleriyle kapsamlı sağlık hizmetleri sunuyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsünde faaliyet gösteren Çocuk ve Ergen Arındırma Merkezi'nde (ÇEMATEM), SAÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tolga Tunagür sorumluluğunda psikolog, çocuk gelişim ve sosyal hizmet uzmanı, 7 hemşire, 8 güvenlik personeli ve 2 temizlik personeli görev yapıyor.

Ülkemizde 24 ilde ÇEMATEM bulunurken, bunlardan biride Sakarya'da hizmet veriyor. Merkez, 10 yatak kapasiteli yataklı tedavi servisi ile birlikte; resim atölyesi, müzik atölyesi, spor odaları, hobi bahçesi, voleybol/basketbol sahası, kütüphane ve sosyal alanlarıyla hastalara tedavi sürecinde destekleyici imkanlar sağlıyor. Ayaktan rehabilitasyon bölümünde ise etkinlik alanı, yemekhane ve görüşme odaları bulunuyor. Poliklinik ve yataklı tedavi süreçlerinde psikolog ve çocuk gelişimi uzmanları, bireysel ve grup terapileri gerçekleştirerek hastaların bağımlılık tedavisine uyumunu ve motivasyonunu artırıyor. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitimi (SAMBA) ile hastaların bilinçlenmesi sağlanırken, resim, müzik, spor ve halk oyunları gibi etkinlikler tedavi sürecini destekliyor.

Sosyal hizmet uzmanları, hastaların aileleriyle birebir görüşmeler yaparak bağımlılık konusunda farkındalık oluşturuyor. Ailelerin hastalara doğru yaklaşım sergilemesi sağlanırken, taburculuk sonrası eğitim, sosyal ve iş hayatı planlamaları için ilgili kurumlarla iş birliği yapılıyor. Türkiye genelindeki hastalara hizmet sunmak amacıyla uzaktan görüntülü değerlendirme sistemiyle danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca teknoloji ve internet bağımlılığı konusunda da danışmanlık sağlanıyor. ÇEMATEM, çocuk ve ergenlerin bağımlılık tedavilerinde çok yönlü hizmet anlayışıyla hem hastalara hem de ailelerine destek olmaya devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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