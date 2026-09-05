Çelikhan'da Doğa Koruma Toplantısı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında doğa koruma faaliyetlerine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe sınırları içerisindeki avlak sahaları, yaban hayatı koruma alanları, ormanlık bölgeler ile güvenlik açısından risk taşıyan bölgeler değerlendirildi. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında alınacak önleyici tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Kaymakam Özgür Pelvan, "Doğanın ve yaban hayatının korunması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, kaçak avcılıkla mücadelede gerekli çalışmaların kararlılıkla sürdürülecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı