Haberler

Çelikhan'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Çelikhan'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, ağır ve orta hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürekle devam etmekte. Kaymakam Özgür Pelvan, yıkım çalışmalarını inceleyerek güvenlik önlemleri alındığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, ağır ve orta hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Depremler sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından riskli olduğu belirlenen yapıların kontrollü şekilde yıkımı sürdürülürken, ekiplerin ilçe merkezindeki çalışmalarını planlanan program doğrultusunda yürüttüğü bildirildi.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçe merkezinde devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında çalışmaların güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğü belirtilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu ifade edildi.

Yetkililer, yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından ilçede yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarının hız kazanacağını kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor