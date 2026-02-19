Çelikhan'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, ağır ve orta hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürekle devam etmekte. Kaymakam Özgür Pelvan, yıkım çalışmalarını inceleyerek güvenlik önlemleri alındığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, ağır ve orta hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Depremler sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından riskli olduğu belirlenen yapıların kontrollü şekilde yıkımı sürdürülürken, ekiplerin ilçe merkezindeki çalışmalarını planlanan program doğrultusunda yürüttüğü bildirildi.
Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçe merkezinde devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında çalışmaların güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğü belirtilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu ifade edildi.
Yetkililer, yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından ilçede yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarının hız kazanacağını kaydetti. - ADIYAMAN