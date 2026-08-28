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Adıyaman'da Bal Hasadı Şenliği: 2026 Sezonu Değerlendirildi

Adıyaman'da Bal Hasadı Şenliği: 2026 Sezonu Değerlendirildi
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen Bal Hasadı Şenliği'nde 2026 yılı bal sezonu değerlendirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, 2025'teki kuraklığa rağmen üretim kapasitesinin arttığını, 2026'da uygun iklim koşullarıyla güçlü bir bal akışı yaşandığını belirtti. Etkinlikte arıcılarla görüş alışverişinde bulunularak bal hasadı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen Bal Hasadı Şenliği'nde 2026 yılı bal sezonu değerlendirilirken, üreticilerle birlikte bal hasadı gerçekleştirildi.

Çelikhan Kaymakamlığı koordinesinde, Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman İli Bal Üreticileri Birliği iş birliğinde düzenlenen Bal Hasadı Şenliği, Karagöl Köyü Havuzbaşı mevkisinde gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Vali Yardımcısı Bilal Göksun, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, 2025 yılında yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlara rağmen arıcılık sektöründeki üretim kapasitesinin artış gösterdiğini belirtti.

Akkan, "2026 yılında uygun iklim koşulları ve yağışlarla birlikte Adıyaman'ın zengin florasında güçlü bir bal akışı yaşanıyor. Hedefimiz, Adıyaman arıcılığını markalaşmış, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, üreticilerimizi destekleyerek arıcılığın bölge ekonomisine katkısını daha da artırmaktır" dedi.

Etkinlikte 2026 yılı bal sezonu değerlendirilirken, arıcılarla görüş alışverişinde bulunuldu. Program, bal hasadının gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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