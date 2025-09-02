Haberler

Çekmeköy'de Rahatsızlanan Ayı, Cerrahpaşa'da Tedavi Edildi

Çekmeköy'de Rahatsızlanan Ayı, Cerrahpaşa'da Tedavi Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde rahatsızlanan Okan isimli ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildi. Yediği meyvelerin midesine dokunması nedeniyle tedavi süreci sosyal medyada paylaşıldı. Tedavisi tamamlanan ayı, hayvanat bahçesine geri döndü.

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde rahatsızlanan ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'ne kaldırıldı. MR'ı çekilen ve tedavi edilen ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi.

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde yediği meyvelerin midesine dokunması nedeniyle rahatsızlanan Okan isimli ayı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildi. 3 yıl önce de benzer şikayetleri nedeniyle rahatsızlanan ayının MR'ı çekildi. Ayının tedavi edildiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Tedavisi tamamlanan ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.