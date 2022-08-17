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Çekmeköy'de 8 Roman çift, toplu nikah töreni ile mutluluğa 'evet' dedi

Çekmeköy'de 8 Roman çift, toplu nikah töreni ile mutluluğa 'evet' dedi

Yerel Haberler

Resmi nikahı olmayan 8 Roman çift, Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği törenle evliliklerini resmiyete döktü.

Resmi nikahı olmayan 8 Roman çift, Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği törenle evliliklerini resmiyete döktü. Renkli anların yaşandığı törene çiftlerin yakınları da katıldı.

Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı'nda Roman çiftler için toplu nikah töreni düzenledi. Resmi nihakları olmayan 8 çift, toplu nikah töreninde davetlilerin huzurunda 'evet' diyerek dünya evine girmiş oldu. Nikah törenine katılan 2 çiftin nikahları, çocukları eşliğinde kıyılmış oldu. Renkli anların yaşandığı törene çiftlerin yakınları da katıldı.

Çekmeköy Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yine Roman vatandaşların çiçek satarken sıcak ve soğuk havadan olumsuz etkilenmemesi için ilçenin 15 ayrı noktasına çiçek evi yapmıştı. Vatandaşlar bu sayede sokaklarda değil daha iyi şartlar altında çiçek evlerinde çiçeklerini satabilme imkanı yakalamıştı.

Nikahı kıyılan Erkan Uluçetin, "Şu anda çok mutluyuz, nasıl anlatılır bilmiyorum. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'a çok teşekkür ediyoruz. Evliliğimizi burada resmiyete döktüğümüz için eşimle birlikte mutluyuz. Bir ömür boyu Allah bizim sevgimizi bozmasın" dedi.

Nikahı kıyılan Metin Gülkoparan, "Burada nikahımızı kıydık, güzel oldu. İnşallah bir ömür boyu eşimle mutlu olurum her zamanki gibi. Burada nikah kıyanlara her zaman güzel günler diliyorum. Ahmet Poyraz beyefendiye de teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Poyraz Yerel Haberler

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