Çayırlı'da Dolu Yağışı Sonrası Oğlak Isıtma Mücadelesi
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dolu yağışı sonrası, çoban Mert Yılmaz yeni doğan oğlağı ateş yakarak ısıttı. Dolu sonrası üşüyen oğlak, Yılmaz'ın çevreden topladığı odunlarla yaktığı ateşin yanına getirilerek ısındı.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Çilhoroz köyü yaylasında dolu yağışı etkili oldu. Küçükbaş hayvan sürüsüne gözü gibi bakan çoban Mert Yılmaz, doluya yakalanan sürüdeki yeni doğan oğlağı ateş yakarak ısıttı.
Dolu yağışı sonrası havanın açmasıyla yeni doğan oğlağı fark eden Yılmaz, çevreden topladığı odunlarla ateş yaktı. Üşüyen oğlağın ateşin kenarında ısınmasını sağlayan Yılmaz, bu anları kayda aldı. Oğlak ısınırken anne keçi de yanı başında bekledi. Biraz ısınan oğlak kendine gelerek sürüye karıştı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel