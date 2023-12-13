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Çayeli Engelsiz Yaşam Atölyesi Hizmete Girdi

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Rize'nin Çayeli ilçesinde Çayeli Kaymakamlığı ve Çayeli Bakır İşletmeleri işbirliği ile yapılan Çayeli Engelsiz Yaşam Atölyesi hizmete girdi. Atölye, otizm, down sendromu, bedensel ve zihinsel engelli bireylere eğitim imkanı sunacak.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Çayeli Kaymakamlığı ve Çayeli Bakır İşletmeleri işbirliği ile yapılan Çayeli Engelsiz Yaşam Atölyesi hizmete girdi.

Çayeli Kaymakamlığının projesini yaptığı, Çayeli Bakır İşletmelerinin de finansman desteği sağladığı Engelsiz Yaşam Atölyesinin açılışı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Çayeli Belediye Başkan Vekili Yaşar Sarıibrahim, Çayeli Emniyet Müdürü Gani Bahadır Barakalı, İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Uzun, Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, bürokratlar ve Çayeli halkının katılımıyla gerçekleşti.

Engelsiz Yaşam Atölyesinin açılış töreninde konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, engelli bireylere hizmetin sosyal devlet olmanın bir gerekliliği olduğunu ve olimpiyatlarda elde edilen başarılara bu bireylere imkanların sağlanmasıyla ulaşıldığını söyledi. Baydaş "Önemli olan zihinlerdeki engeli kaldırmak ve bunu engel olarak değil, farklılık olarak görebilmek. Engelsiz Yaşam Atölyesi'nin yapımı ve projesine destek veren Çayeli Kaymakamlığı ve Çayeli Bakır İşletmeleri'ne teşekkür ediyorum. Bu birliktelik şehrin diğer bölgelerinde de örnek alınmalı' dedi.

Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel de yaptığı konuşamada, bir engelli vatandaşı ziyaretlerinde gündeme gelen sıkıntıyı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Aile Destek Merkezi ile çalışarak bir proje haline getirdiklerini, finansmanını Çayeli Bakır İşletmeleri'nin üstlenmesiyle hızlı bir şekilde bitirdiklerini ifade ederek emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi ise yaptığı konuşmada "Sosyal sorumluluk anlayışımızla bölgemizin, komşularımızın faydalanacağı güzel bir projeye destek olduk. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Atölyesi, Otizm, Down Sendrom, Bedensel ve Zihinsel gibi farklı engel gruplarına dahil olan ve destek alamayan engelli bireylerin, ruhen ve bedenen yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitim almalarının amaçlandığı bir atölye olarak hizmet verecek.

Engelsiz Yaşam Atölyesi bünyesinde Bireysel Özel Eğitim, Grup Özel Eğitim (Kaynaştırma), Konuşma ve Dil Terapisi (Disleksi), Oyun Terapisi, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Hareket Programı, Kaynaştırma Programları, Sanatsal Terapi (El Sanatları, Resim, Müzik, Dans, Drama) eğitimleri özel eğitim sertifikasına sahip deneyimli görevliler tarafından veriliyor.

Engelsiz Yaşam Atölyesi'ne başvurular için Çayeli'nde ikamet ediyor olmak, 3294 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın gelir durumu kriterlerine uygun olmak, hafif düzeyde olmak üzere otizm, down sendromu, zihinsel ve bedensel engelli kriterlerine uygun olmak (Çözger ve sağlık heyet raporu ile durumunu belgelendirmek), 4 ile 14 yaş arasında bulunmak (Bedensel engelli bireylerde yaş kriteri olmayacaktır) kriterlerini karşılamak gerekiyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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