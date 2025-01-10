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Çaycuma Kaymakamı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Çaycuma Kaymakamı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve emeklerini takdir etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, ilçede görev yapan ulusal ajans ve yerel gazetelerin temsilcileri, sahipleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin toplum için taşıdığı öneme değinen Kaya, gazetecilerin gece gündüz demeden, zorlu şartlar altında doğru ve tarafsız haberin peşinden gittiklerini belirtti.

Kaymakam Kaya, "Halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlenen değerli gazetecilerimizin günüdür. Bugün, sizlerin emeklerinizi, fedakarlıklarınızı ve toplum adına üstlendiğiniz sorumlulukları bir kez daha takdirle anıyor, tüm gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum." dedi.

Gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak ve kamuoyunun vicdanını oluşturmak gibi büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Kaya, gazetecilerin özverili çalışmalarının topluma sağlıklı bilgi akışını sağladığını söyledi.

Kaymakam Kaya, konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür ederek, basının özgürlüğü ve gazetecilerin haklarının her zaman korunmasını temenni ederek, "Her birinizin emeğine sağlık diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Düzenlenen kahvaltıya; Kaymakam Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Muhammet Atlı, Veli Ceng, Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadık Yaşar, hayırsever Nuran Gülşen ile gazeteciler katıldı.

Kahvaltı programının ardından gazetecilere üzerlerinde fotoğrafları basılı bulunan bir tablo hediye takdim etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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