Çaycuma'da üretim güçlerini birleştirdiler

Çaycuma'da üretim güçlerini birleştirdiler
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Çaycuma'da kadın emeği ile tarımsal üretim güçlerini bir araya getiren örnek bir iş birliği protokolü imzalandı.

Çaycuma'da kadın emeği ile tarımsal üretim güçlerini bir araya getiren örnek bir iş birliği protokolü imzalandı. Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çaycumalı Kadınlar Kooperatifi (ÇAYKA), yerelde üretim ve tüketim dengesine katkı sağlayacak bir ortaklığa imza attı.

Nebioğlu'nda faaliyet gösteren Tarım Lisesi'nin seralarında öğrenciler tarafından yetiştirilen domates, kapya biber, kıl biber ve günlük organik yumurtalar, artık ÇAYKA aracılığıyla tüketiciyle buluşacak. Ürünler kooperatif tarafından toptan alınarak satışa sunulacak.

İş birliği, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim'in destekleriyle hayata geçirildi. Okul Müdürü Recep Islak, bu anlamlı birlikteliğin hem öğrencilerin emeğini değerli kıldığını hem de kadın üreticilerin ekonomideki rolünü güçlendirdiğini belirtti.

Islak, sürece katkı sağlayan Kaymakam Adem Kaya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz'e, Tarım Müdürü Rıfat Verim'e ve samimi iş birliği için ÇAYKA Başkanı Yelda Uçar'a teşekkür ederek, bu iş birliğinin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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