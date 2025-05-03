Çaycuma'da 'Ulusal Basında Çaycuma' Sergisi Açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "8. Çaycumalılar Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında "Ulusal Basında Çaycuma-Gazete Kupürleri Sergisi (1929-1962)" açıldı.

Serkan Keçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış programına Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya da katıldı. Sergide, 1929-1962 yılları arasında ulusal basında yer alan Çaycuma ile ilgili haber kupürleri, döneme ait fotoğraflar ve belgeler yer alıyor. İlçenin tarihine ışık tutan bu arşiv niteliğindeki materyaller, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kaymakam Adem Kaya, açılışta yaptığı konuşmada serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür kültürel çalışmaların ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. - ZONGULDAK