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Çaycuma'da Robot Yarışması ve Çocuk Oyunları Toplantısı Yapıldı

Çaycuma'da Robot Yarışması ve Çocuk Oyunları Toplantısı Yapıldı
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Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Robot Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Akıl Oyunları etkinlikleri planlandı. Etkinliklerin çocukların bilimsel ve sosyal becerilerini geliştireceği vurgulandı.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlık ettiği Robot Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Komisyon Toplantıları, ilgili kurum temsilcilerinin ve eğitimcilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, etkinliklerin planlaması ve organizasyonu ele alınarak, çocukların ve gençlerin bilimsel ve sosyal becerilerini geliştirecek projelerin önemi vurgulandı.

Kaymakam Kaya, bu tür yarışmaların öğrencilerin hünerlerini ve takım çalışması becerilerini artırdığını ifade etti. Ayrıca, geleneksel çocuk oyunları ve akıl oyunlarının kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, bu etkinliklerin çocukların sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantı, ilgili tüm kurumların etkinliklerin düzenlenmesi konusunda iş birliği yapma kararı almasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Kültür Sanat Etkinlikler Adem Kaya Çaycuma Eğitim Yerel Çocuk

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