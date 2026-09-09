Çaycuma’da motosiklet sürücülerine yol güvenliği eğitimi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mola veren motosiklet sürücüleri, jandarma trafik ekipleri tarafından güvenli sürüş ve yol güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, mola sırasında motosiklet sürücüleriyle bir araya gelerek trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş kuralları hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından Amasra'ya doğru yola çıkacak motosikletlilere "İyi sürüşler" dileğinde bulunan ekipler, sürücülere çay ikram etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı