Çaycuma'da 2026 Duatlonu Coşkusu

Çaycuma'da düzenlenen 2026 Duatlonu, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. İlçede sporseverleri bir araya getiren organizasyon, protokol üyelerinin katılımıyla daha da anlam kazandı.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, etkinlik alanını ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Yarışmaya katılan sporcularla sohbet eden protokol üyeleri, sporculara başarı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, sporun toplumda yaygınlaştırılmasının ve özellikle gençlerin spora teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Organizasyonun, bu anlamda önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya tarafından protokol üyelerine günün anısına plaket takdim edildi. Organizasyon, hem sporcular hem de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. - ZONGULDAK

