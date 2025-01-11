Çaycuma Ağzı Müzesi Açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yerel dilin korunması ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla hazırlanan "Çaycuma Ağzı Müzesi" törenle açıldı. Kaymakam Adem Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış, büyük ilgi gördü.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Proje Yarışması kapsamında, Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Arda Verim ve Kerem Göktaş tarafından hazırlanan proje, Çaycuma'ya özgü kelimeleri derleyerek müzede sergilemeyi hedefliyor. Proje, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmak ve yerel dilin unutulmasını önlemek amacıyla hayata geçirildi.

Açılışta müze gezilerek öğrencilerin derlediği kelimeler incelendi ve öğretmenler tarafından proje hakkında bilgi verildi. Kaymakam Kaya, projenin hem yerel kültürün korunması hem de geleceğe aktarılması açısından önem taşıdığını vurguladı. - ZONGULDAK