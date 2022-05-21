Çaya Zammının Ardından Niğde'de Bir Markette, Çaykur Ürünlerinin Olduğu Raf Boş Kaldı - Haberler

Çaya Zammının Ardından Niğde'de Bir Markette, Çaykur Ürünlerinin Olduğu Raf Boş Kaldı
ANKA - Enes Can Özmen - Yerel
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ÇAYKUR’un çaya yüzde 43,71 oranında zam yapmasının ardından Niğde’deki bir zincir markette çay raflarındaki ÇAYKUR ürünlerinin olduğu bölümlerin boş kaldığı görüldü.
ENES CAN ÖZMEN
ÇAYKUR'un çaya yüzde 43,71 oranında zam yapmasının ardından Niğde'deki bir zincir markette çay raflarındaki ÇAYKUR ürünlerinin olduğu bölümlerin boş kaldığı görüldü.
2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 73 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından ÇAYKUR, çaya zam yapmıştı. Ortalama yüzde 43,71 oranındaki zamma uygun olarak hazırlanan yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere iletilmişti.
Çayın zamlanmasının ardından Niğde'de hizmet veren bir zincir marketin çay raflarında, ÇAYKUR ürünlerine ayrılan yerin boş kaldığı görüldü.
ANKA / Enes Can Özmen - Yerel