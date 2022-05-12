Çay Üreticileri Yasak Kararına Karşın Rize'ye Yürüyüşe Geçti

ÇAY, AFYON (ANKA) - GENÇAĞA KARAFAZLI

Çay üreticileri, Rize Valiliği'nin yasak kararına karşın Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) yürüyüşe geçti. Çay üreticileri yürüyüş boyunca "Çayda sömürüye son" sloganları attı.

Çay meclislerinin çay üreticilerinin taleplerini içeren dilekçeleri teslim etmek için Artvin ve Trabzon'dan başlayarak iki koldan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önüne yürümek istemesi üzerine Rize Valiliği'nin, pazartesi gününe kadar her türlü basın açıklaması ve yürüyüşü yasaklamasına karşın Artvin Kemalpaşa ilçesinde bir araya gelen çay üreticileri yürüyüşe geçti. Kemalpaşa'dan yürüyüşe geçen üreticiler adına Olcay Muti adlı çay üreticisi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkımızı aramak için Rize'ye gitmek için çay üreticileri olarak imza kampanyası başlatmıştık ve yasakladılar. Çay üreticisini, çayın sorunlarını tartışmak için bizim imza kampanyamızı yasakladılar. Rize Valisi yasakladı. Gerekçesi şu; çay üreticilerinin taleplerini yok saymak. Kabul etmedik, çay üreticilerinin birlikte hareket etmesini yok saymak, çay üreticilerinin taleplerini hiçe saymak. Nedir çay üreticilerinin talepleri, nedir yoksulların talepleri? Çay fiyatı 9 lira olsun dedik. Çayda kota ve kontenjan uygulaması kaldırılsın dedik. Çay üreticileri özel sektöre mahküm edilmesin dedik. Ama bu memleketin valileri, Rize Valisi, devlet, Tayyip Erdoğan çay üreticilerinin taleplerini dile getirmesi için yaptıkları yürüyüşü yasaklıyorlar. Biz bu yasakları tanımıyoruz."

"BUNUN NERESİ SUÇ?"

Kemalpaşa, Hopa ve Arhavili çay üreticileri başlattıkları yürüyüşün ardından Rize'nin Fındıklı ilçesine geldi. Burada polis ablukasıyla karşılaşan üreticilere GBT kontrolü yapan polis Rize'ye girişlerine izin vermedi. Bu duruma Çay Meclisi üyesi ve çay üreticisi Dursun Ali Koyuncu tepki göstererek polislerle tartıştı. Koyuncu, "Bütün bunlara ne gerek var binlerce polis peşimizde. Bizim kontrollerimizi yapın. Aramızdan bir heyetle topladığımız ve taleplerimizin yer aldığı dilekçemizi ÇAYKUR yetkililerine verelim. Bunun neresi suç, izin verin geçelim" dedi.

Trabzon'un Of ilçesinde yürümek isteyen çay üreticilerine polis izin vermeyince Of meydanında üreticiler bir basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde ise yürüyüşle ilgili bildiri dağıtan Şenol Çelik adlı çay üreticisi polis tarafından gözaltına alındı. Çelik, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.