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Çatalağzı'nda Geleneksel İkram Etkinliği

Çatalağzı'nda Geleneksel İkram Etkinliği
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı beldesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel ikram etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Nevzat Ay, etkinlikte trafik ekibi, jandarma ve maliye personeline ikramlarda bulunduklarını belirtti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde; Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geleneksel hale getirdiği ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Nevzat Ay, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çatalağzı beldesinde geleneksel ikram etkinliklerini sürdürdüklerini belirtti. Ay, "Her sene yaptığımız gibi bu sene de Çatalağzı beldemizde ikramlarda bulunduk. Bu kapsamda görevlerini özveriyle yerine getiren trafik ekibi, jandarma ve maliye ekibine ikramlarımızı ulaştırdık. Onların emeğini takdir ediyor ve her fırsatta yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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