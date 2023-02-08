Çatak'ta depremzedeler için yardım seferberliği Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Van'ın Çatak ilçesinde de yardım seferberliği başlatıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Van'ın Çatak ilçesinde de yardım seferberliği başlatıldı. Kaymakam Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, toplama merkezine gelen yardımları yerinde inceleyerek afetzedeler için dua ettiler. Çatak Kaymakamlığı ve Çatak Belediyesi Koordinatörlüğünde Çatak İlçe Jandarma Komutanlığının büyük destekleri ile ilçe genelinde yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımların AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere sevk edileceği belirtildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Hisarcık Çatak Van Yerel Haberler

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