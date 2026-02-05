Haberler

Çatak'ta çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi anıldı

Güncelleme:
Bahçesaray karayolunda 6 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen bir programla anıldı.

Van-Bahçesaray karayolunda 4 ve 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin 6. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler anısına inşa edilen Şehitler Çeşmesi'nde düzenlenen programda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hakan Kahraman, aradan geçen yıllara rağmen acıların ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Çatak Kaymakamlığı tarafından Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Hamza Taşkulak tarafından hayatını kaybedenler için dua edildi. Okunan duaların ardından cami önünde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anma programı, Çatak Öğretmenevi'nde şehit yakınları onuruna verilen yemek programının ardından sona erdi.

Programa Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur, MHP İlçe Başkanı İlhan Özbek, jandarma personeli, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı. - VAN

