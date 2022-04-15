Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçeye yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlçenin doğalgaza kavuşacağı tarihi açıklayarak müjdeyi verdi. Palen Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Türkmen ile bir araya gelen Belediye Başkanı Yaşar, yetkili firmadan yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Melik Yaşar doğalgaz çalışmaları ile ilgili olarak şunları kaydetti; "Güzel ilçemiz Çat'ta Değişim ve Dönüşüm devam ediyor. 2022 yılında ilçemizi doğalgaza kavuşturuyoruz. Doğalgaz ilçemizin önemli ihtiyaçlarından birisiydi. Elektrik gibi doğalgaz da artık imkan ve avantajlarıyla olmazsa olmaz bir konumda. Bu sebeple ilçemize gelmesi için süreci yakından takip ettik, çalışmalar hakkında bilgi almak için firma yetkilileriyle görüştük. İnşallah 2022 yılında ilçemizi doğalgazla buluşturacağız. Her şeyin en iyisini hak eden hemşehrilerimiz için çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel