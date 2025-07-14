Çat; '15 Temmuz, bu milletin imanla diriliş, canla karşı duruş gecesidir'

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Çat mesajında, "15 Temmuz Tanklara göğüs gerilen, uçaklara dua ile meydan okunan, kurşunlara cesaretle yürünen gecedir. O gece yazılan destan, sadece bir darbeyi değil, bu ülkeye zincir vurmak isteyen tüm kirli elleri boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz; bu milletin imanla diriliş, canla karşı duruş gecesidir" dedi.

Bugün, başta 15 Temmuz gecesi şehit olan kahramanlar olmak üzere; PKK'ya karşı verilen mücadelede can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gözü yaşlı ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Sadık Çat, "Gazilerimize minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Biz bu milletin evlatlarıyız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle. Aynı bayrağın altında, aynı ezanın gölgesinde yaşıyoruz. Birbirimize düşmemize değil, birbirimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Uyanık olacağız. Kardeşliğimizi koruyacağız, oyunlara asla gelmeyeceğiz. Tarih de, millet de bu ihaneti unutmaz, affetmez." diye konuştu. - ERZURUM