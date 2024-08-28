Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, inşaatın durumu hakkında Müteahhit Temel Akman'dan bilgiler aldı.

"İçişleri Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınarak Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihalesi yapılan ve 2025 yılı içinde bitirilmesi planlanan yeni hükümet konağımızdaki çalışmaları yerinde inceledim" diyen Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "11 bin 52 metrekare alan üzerinde yapılan yeni Hükümet Konağımız vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına kolay, ulaşılabilir, etkin ve verimli hizmet sunumunu beraberinde getirecektir. Müteahhitimiz de ihalede belirtilen sürede hükümet konağı inşaatını tüm aksamalara rağmen tamamlamak için gayret göstereceğini belirtti. İdare olarak inşaatın tamamlanma sürecine her türlü katkıyı da vermeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN