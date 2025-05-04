Çapalı Köyü'nde Taziye Evi ve Misafirhane Açıldı

Çapalı Köyü'nde Taziye Evi ve Misafirhane Açıldı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Çapalı köyünde tamamlanan Taziye Evi ve Misafirhane, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

Afyonkarahisar'ın Çapalı köyünde yapımı tamamlanan Taziye Evi ve Misafirhane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Çapalı köyünde inşa edilen Taziye Evi ve Misafirhane, Kaymakam Kemal Duru'nun katılımıyla düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Kaymakam Duru, "Bugün hizmete açılmış olan Çapalı Köyü Taziye Evi ve Misafirhanesi'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köy halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törene Kaymakam Kemal Duru'nun yanı sıra ilçe kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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