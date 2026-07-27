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Düzce'de cankurtaranlara boğulma tatbikatı

Düzce'de cankurtaranlara boğulma tatbikatı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme havuzlarında görev yapan cankurtaranların acil durum becerilerini artırmak için performans tatbikatı düzenledi. Tatbikatta boğulma vakaları ve müdahale senaryoları uygulamalı olarak icra edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yüzme havuzlarında görev yapan cankurtaranlar performans tatbikatı gerçekleştirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yüzme havuzlarımızda görev yapan cankurtaran personelinin mesleki yeterliliklerini artırmak, acil durumlara müdahale kabiliyetlerini geliştirmek ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak amacıyla performans tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, yaşanabilecek boğulma vakaları ile acil müdahale senaryoları uygulamalı olarak icra edilerek cankurtaran personelinin kurtarma, koordinasyon ve ilk müdahale becerileri değerlendirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarla ekiplerin refleks, koordinasyon ve müdahale sürelerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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