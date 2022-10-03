Çankırı yerel haberleri: DSİ Genel Müdürü Akça, Kızılırmak'taki çalışmaları inceledi

DSİ Genel Müdürü Akça, Kızılırmak'taki çalışmaları inceledi

ÇORUM Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinde Devlet Su İşleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Kızılırmak'ta debinin düşmesiyle birlikte suyun durağanlaştığı bölgelerde oluşan bataklık ve sazlıkların çevreye kötü koku yayması, görüntü kirliliği oluşturması ile harekete geçen ekipler, su seviyesinin düştüğü bölgelerde otlarla kaplanan ve bataklık haline gelen kısımlarda temizlik çalışması başlattı. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve DSİ 54. Şube Müdürü Murat Kabakçı ile çalışmaları yerinde inceledi. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Kızılırmak Osmancık geçişinin Obruk Barajı Hidroelektrik Santrali'nin tam kapasite ile çalışması durumunda ortaya çıkan taşkın riskinin azaltılması için 2012 yılında başlatılan bir projeyle yatak tanziminin düzenlendiğini söyledi.

Irmak yatağındaki çalışmaların bitmek üzere olduğun anlatan Genel Müdür Akça, "Fakat buraya verilecek hizmetler tabi ki bitmeyecek. Osmancık'ın ihtiyacı olan diğer altyapı hizmetleri de devam edecek. Bu arada Kızılırmak'ın şehir içi geçişinde, gerek ırmak suları ile taşınan maddeler, gerekse dökülen kirletici maddelerin etkisiyle oluşan çamur, balçık, sazlık gibi hem etrafa kötü koku yayan, hem de görüntü açısında kirlilik oluşturan unsurların temizlenmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün iş makineleri ile 3-4 günden beri temizlik harekatını başlattık. İnşallah önümüzdeki on gün içerisinde Kızılırmak Osmancık içi geçişi temizlenerek şehrimizin daha güzel, daha estetik, daha sağlıklı hale getirmiş olacağız" dedi.