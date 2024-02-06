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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Depremzedelerle Bir Araya Geldi

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek depremin 1. yıl dönümünü anma programına katıldı. Programda depremzedelere yemek verildi ve dua edildi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümünde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıl dönümü Çankırı'da çeşitli programlarla anılırken Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı'da konaklayan depremzedeleri yemek programında ağırladı. Verilen yemeğin ardından edilen dua ile program son buldu.

"Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Depremzede vatandaşların kandilini de kutlayan Vali Taşolar, "Kendimi daha çok depremzede gibi hissediyorum. Bence de yüzyılın felaketiydi ve hep birlikte bunu yaşadık. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizi bu zor günlerde ev sahipliği yapan Çankırı'ya teşekkürü borç biliyorum. Kandiliniz kutlu olsun" dedi.

Yemek programına, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kent protokolü, depremzede aileler ve basın mensupları katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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