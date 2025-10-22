Çankırı'dan Suriye'ye geri dönüşler devam ediyor: 79 kişi kalıcı olarak ülkesine döndü

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra Çankırı'da yaşayan 468 Suriyeli sığınmacıdan 79'unun ülkelerine kesin dönüş yaptığını söyledi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısında Çankırı'daki sığınmacılarla ilgili bilgi verdi. Mobil Göç Noktası kurulduğunu Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Vali Taşolar, yapılan kimlik kontrollerinde 2 bin 654 yabancının kontrol edildiğini ve 17 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ifade etti.

Çankırı'daki 79 Suriyeli sığınmacının ülkesine kesin dönüş yaptığını dile getiren Vali Taşolar, "Şu anda Çankırı ilinde yasal kalış hakkı olan 4 bin 150 tane yabancı uyruklu vatandaşımız mevcut. Bunlardan 468 tanesi Suriyeli. Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra Çankırı'dan Suriye'ye kesin dönüş yapan kişi sayısı 79. onların da isteği doğrultusunda teşvik edici çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile daha da iyiye gitmeye devam edeceğiz. Suriyelileri onurlu ve güvenli bir şekilde geri döndürmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili olarak ilimizde Mobil Göç Noktası mevcut. Özellikle Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Göç İdaresi İl Müdürlüğü'müz ile koordinasyon halinde. Uygulamalara eşlik ediyorlar. Bu çalışmalarda 2 bin 654 kimlik denetimi yapılan yabancının 17'sinin düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı. Düzensiz göç ile mücadelede Bakanlığımız tarafından Türkiye'de çok büyük başarılara imza atılıyor. Bu anlamda Türkiye'nin her yerinde denetimler sıkı bir şekilde arttırılarak devam ediyor. Özellikle D100 Karayolu güzergahında uygulamalarımız ve denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu. - ÇANKIRI