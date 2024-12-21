Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması

Çankırı'da Üniversite Öğrencileri Ilgaz Dağı'nda Kar Eğlencesi Yaşadı

Çankırı'da Üniversite Öğrencileri Ilgaz Dağı'nda Kar Eğlencesi Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Kartekin Üniversitesi'nden 400 öğrenci, Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı eşliğinde eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler yürüyüş yapıp kayak yaparak kışın tadını çıkardılar.

Çankırı'da eğitim gören üniversite öğrencileri Ilgaz Dağı'nda düzenlenen etkinlikte kar yağışıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Çankırı Kartekin Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen etkinlikte, 400 öğrenci Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezini gezdi. Çeşitli illerden üniversite eğitimi için Çankırı'ya gelen öğrenciler kar yağışının altında doyasıya eğlenerek karın tadını çıkardı. Ilgaz Dağı'nı gezen öğrenciler yürüyüş yapıp, oyun oynayarak, kayak ve teleferiğe binerek eğlendi. Etkinlikte öğrencilere sucuk ekmek ikramı yapıldı.

"Gerçekten çok güzel bir deneyimdi"

Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini söyleyen öğrencilerden Mehmet Deveci, "Bugün Ilgaz Dağı'na geldik. Teleferik ile çıkabileceğimiz en yüksek noktaya kadar çıktık. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Aslen Kahramanmaraşlıyım ama orada böyle şeyler yok. Burası gayet çok güzel" dedi.

Ilgaz Dağı'na ilk defa geldiğini belirten Ali Oğulcan Uluyıldız da, "Ilgaz Dağı'na ilk defa geldim. Gelmek için hep fırsat bekliyordum. Burayı çok beğendim. Gayet keyifli ve kış turizmi için mükemmel bir yer. Umarım herkes buraya uğrar" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Maç başlar başlamaz 2 gol birden! Tempo inanılmaz
img

Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
img

Polise ecel terleri döktüren saldırgan, suç makinesi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz 2 gol birden oldu
Maç başlar başlamaz 2 gol birden! Tempo inanılmaz
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Son Dakika Haberleri

2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.